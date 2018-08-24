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США сократят свой вклад в финансирование ООН
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США намерены сократить в этом году свой вклад в финансирование ООН 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
США планируют сократить в текущем году свой вклад в финансирование ООН. Об этом сообщил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, встретившийся в Женеве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Как пояснил советник американского лидера, означенный шаг США сделают в связи с решением выйти из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) по причине якобы имеющей место предвзятости в его работе. "Мы собираемся прекратить финансирование Совета по правам человека", — заявил Болтон, предупредив, что аналогичные меры могут быть приняты Вашингтоном в отношении и некоторых других структур системы ООН. Высказывания помощника главы администрации США привело информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.
Вклад США составляет порядка 22% бюджета ООН. "Мы вычислим, [какую сумму составляют] 22% [бюджета] Совета по правам человека и [аппарата] верховного комиссара ООН по правам человека. И наши взносы в бюджет ООН в этом году будут
меньше с учетом этих расходов, и мы конкретно скажем о том, что делаем. Мы рассчитываем, чтобы этому воздействию подвергся Совет по правам человека", — подчеркнул Болтон.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила 10 августа назначение бывшего президента Чили Мишель Бачелет новым верховным комиссаром по правам человека. Ее кандидатура была утверждена консенсусом без голосования. Бачелет вступит в должность с 1 сентября текущего года и будет занимать ее в течение четырех лет с возможностью переизбрания.
19 июня постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что ее страна выходит из СПЧ. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал Совет. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в необъективности при оценке "послужного списка" США и Израиля в сфере прав человека.
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