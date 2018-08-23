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Пьяный российский капитан попал в тюрьму
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Пьяного российского капитана посадили в шведскую тюрьму 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Swedish Coast Guard
Суд шведского города Мальме приговорил российского капитана к четырем месяцам тюрьмы за то, что он в состоянии алкогольного опьянения управлял судном в августе этого года и посадил его на мель у берегов королевства. Об этом агентству РИА Новости рассказал прокурор Фредрик Йенссон.
По словам государственного обвинителя, он требовал для гражданина России полгода тюремного заключения.
Грузовой балкер BBC Lagos, перевозивший 5 тысяч тонн пшеницы сел на мель ночью 3 августа около порта Хельсинборга в проливе Эресунн. Согласно данным полиции, оказавшимся в распоряжении агентства, капитан родом из Санкт-Петербурга, родился в 1965 году. В его крови обнаружили около 2,76 промилле.
В прокуратуре посчитали это преступление тяжким из-за высокого содержания алкоголя в крови, поскольку управление судном в таком состоянии представляло серьезную угрозу для безопасности. После ЧП капитана заключили под стражу, там он и находился вплоть до начала слушаний 23 августа.
Отмечается, что на самом судне не обнаружили каких-либо повреждений.
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