Ад в Крыму, покаяние Порошенко и другие события дня

Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о планах Владимира Путина по смягчению пенсионной реформы. «Если президент посчитает это необходимым, он это сделает», — заявил Песков.
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду
Российская туристка Галина Траоре пожаловалась на состояние медицины в Крыму. По словам женщины, она искупалась на одном из пляжей Феодосии и попала в местную больницу. Там пациенты рассказали ей, что прямо на пляж выходит канализация.
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв
Племянница Скрипаля предположила, что его отсутствие в публичном пространстве связано с тем, что британским властям нечего предъявить общественности.
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Курс доллара в ходе торгов превысил 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
"Кинопоиск" сообщил о смерти Михалкова
Интернет-портал «Кинопоиск» «похоронил» мировых звезд в Японской империи. На это обратил внимание пользователь @RinkaAquarium в Twitter.
На параде в Курске произошло ЧП
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Танк Т-34 опрокинулся после парада в честь 75-й годовщины победы Красной армии в Курской битве.
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев угрожал Украине расчленением. Об этом местному «Обозревателю» заявил украинский дипломат Владимир Василенко.
Поднятый по тревоге МиГ-31 помешал взлету самолета «Аэрофлота»
Cамолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Пермь — Москва, был вынужден прервать разбег по ВПП, так как экипаж заметил появившийся на другом конце полосы истребитель.
Дачников зароют в бумагах
В России изменится порядок строительства и реконструкции дач. Как пишет «Российская газета», новые правила строительства и оформления права собственности в садоводческих товариществах и населенных пунктах вводится с 1 января следующего года.
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы.
Где Петросян взял миллиард
Во время скандального бракоразводного процесса Петросяна с женой Еленой Степаненко стало известно, что супруги делят имущество в размере полутора миллиардов рублей. Портал «СтарХит» рассказал, каким образом юморист Евгений Петросян заработал миллиард.