Ад в Крыму, покаяние Порошенко и другие события дня

Главные новости четверга

Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы

Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду

Российская туристка Галина Траоре пожаловалась на состояние медицины в Крыму. По словам женщины, она искупалась на одном из пляжей Феодосии и попала в местную больницу. Там пациенты рассказали ей, что прямо на пляж выходит канализация.

Племянница Скрипаля предположила, что он мертв

Племянница Скрипаля предположила , что его отсутствие в публичном пространстве связано с тем, что британским властям нечего предъявить общественности.

Рубль достиг антирекорда 2016 года

Курс доллара в ходе торгов превысил 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

"Кинопоиск" сообщил о смерти Михалкова

Интернет-портал «Кинопоиск» «похоронил» мировых звезд в Японской империи. На это обратил внимание пользователь @RinkaAquarium в Twitter.

На параде в Курске произошло ЧП

vk.com

Танк Т-34 опрокинулся после парада в честь 75-й годовщины победы Красной армии в Курской битве.

Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым

Поднятый по тревоге МиГ-31 помешал взлету самолета «Аэрофлота»

Cамолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Пермь Москва , был вынужден прервать разбег по ВПП, так как экипаж заметил появившийся на другом конце полосы истребитель.

Дачников зароют в бумагах

России изменится порядок строительства и реконструкции дач. Как пишет « Российская газета », новые правила строительства и оформления права собственности в садоводческих товариществах и населенных пунктах вводится с 1 января следующего года.

Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага извинился перед украинцами за данное в 2014 году обещание закончить военную операцию в Донбассе в считанные часы.