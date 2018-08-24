Видео с отражением ребенка испугало пользователей Сети

В Сети стало вирусным 5-секундное видео мальчика с зеркалом. Зрителям кажется, что отражение в зеркале движется быстрее самого ребенка.

Ролик был опубликован в Twitter жительницей американского штата Техас под ником Jolynn.

«Чем больше я это смотрю, тем безумнее это выглядит», — говорится в подписи к видео.

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY— jolynn 🍒 (@satxjolynn) 20 августа 2018 г.

В ролике мальчик смотрит в зеркало, затем показывает себе язык и отходит. Зрителю кажется, что отражение в зеркале выполняет движения ребенка с небольшим опережением.

За четыре дня с момента публикации ролик посмотрели почти четыре миллиона человек. Публикация собрала 178 тысяч лайков и 113 тысяч ретвитов, став причиной бурного обсуждения в соцсетях.

Большинству зрителей видео показалось пугающим, однако нашлись и те, кто смог объяснить его с научной точки зрения.

Одни предположили, что в оптической иллюзии виноват угол, под которым девушка снимала ролик. Другие объяснили ее так называемым эффектом роллинг-шаттера, из-за которого камера снимает не всю картинку сразу, а сканирует ее, двигаясь постепенно из стороны в сторону, из-за чего изображение в одной части кадра может запаздывать.