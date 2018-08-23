Суд Латвии освободил защитника русских школ

Суд Видземского предместья Риги в четверг изменил меру пресечения активисту Штаба защиты русских школ Александру Гапоненко , он освобожден из-под ареста, сообщила адвокат Имма Янсоне.

Янсоне сообщила ТАСС , что на следующей неделе Гапоненко будет вызван прокурором, ему определят новую меру пресечения. Адвокат сообщила, что, скорее всего, на него будет наложен запрет на выезд из республики.

Адвокат призналась, что решение суда стало для нее неожиданным.

20 апреля спецслужбы Латвии сообщили о задержании Гапоненко. Против него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 80 Уголовного закона республики («деятельность, направленная против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не предусмотренным Конституцией способом»). Максимальная санкция за такие действия составляет до восьми лет лишения свободы. Кроме того, его обвиняют по двум другим статьям — в разжигании национальной розни и помощи иностранному государству в деятельности против Латвии.

В начале августа полиция безопасности Латвии задержала другого защитника русских школ — Илью Козырева. Спустя два он вышел на свободу. Позже против него завели уголовное дело, обвинив в помощи иностранному государству в деятельности против балтийской республики.