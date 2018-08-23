Грузия должна восстановить отношения с Россией: мнение главы НПО 

Глава неправительственной организации «Молодежный Евразийский союз Грузии» Георгий Иремадзе высказал мнение о грузино-российских отношениях. Смотрите на видео, о чем заявил в пресс-центре Sputnik Грузия Георгий Иремадзе
Георгий Иремадзе считает, что Грузия должна незамедлительно восстановить дипломатические отношения с РФ, несмотря на существующие проблемы касательно неподконтрольных официальному Тбилиси территорий — Абхазии и Южной Осетии.
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"Я и моя организация считаем, что мы должны не только восстановить дипломатические отношения с Россией, мы считаем, что Грузия должна быть союзником России. Таким образом Грузия сможет продвинуть свои интересы в стране. Так в стране произойдет культурный, политический и экономический подъем. Без этого, по моему мнению, наше государство окажется в очень сложной ситуации", — подчеркнул Иремадзе, выступая на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.