Ещё
Подравшихся в Орли рэперов выпустят на свободу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подравшихся в парижском аэропорту рэперов выпустят на свободу 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: AP Photo / Remy de la Mauviniere
Апелляционный суд Парижа постановил, что французские рэперы, устроившие драку в парижском аэропорту Орли, будут выпущены на свободу под судебным надзором, сообщает газета Parisien.
Ранее сообщалось, что Исправительный суд во Франции постановил поместить рэперов на два месяца в следственный изолятор, судебный процесс над нарушителями общественного порядка назначен на 6 сентября.
Как пишет издание, в четверг утром суд постановил, что рэперы могут быть выпущены на свободу, но под судебным контролем.
Холл аэропорта Орли под Парижем 1 августа был временно закрыт после драки между двумя французскими рэперами Booba и Kaaris. В общей сложности в стычке принимали участие около десяти человек. В ходе инцидента была повреждена мебель. Позже оператор парижских аэропортов Groupe ADP подал в суд на рэперов за "нарушение общественного порядка", нанесение материального ущерба и "угрозу жизни окружающих".
Последние новости
Логический парадокс. США "нашли" рычаг давления на Россию Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где Петросян взял миллиард107
Кого из российских звезд убил СПИД111
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года88
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым45
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв124
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
01:00
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой
Шоу-бизнес Другое
00:31
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв
Происшествия
00:38
Где Петросян взял миллиард
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение