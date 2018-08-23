Подравшихся в Орли рэперов выпустят на свободу

Подравшихся в парижском аэропорту рэперов выпустят на свободу

Апелляционный суд Парижа постановил, что французские рэперы, устроившие драку в парижском аэропорту Орли, будут выпущены на свободу под судебным надзором, сообщает газета Parisien.

Ранее сообщалось, что Исправительный суд во Франции постановил поместить рэперов на два месяца в следственный изолятор , судебный процесс над нарушителями общественного порядка назначен на 6 сентября.

Как пишет издание, в четверг утром суд постановил, что рэперы могут быть выпущены на свободу, но под судебным контролем.

Холл аэропорта Орли под Парижем 1 августа был временно закрыт после драки между двумя французскими рэперами Booba и Kaaris. В общей сложности в стычке принимали участие около десяти человек. В ходе инцидента была повреждена мебель. Позже оператор парижских аэропортов Groupe ADP подал в суд на рэперов за "нарушение общественного порядка", нанесение материального ущерба и "угрозу жизни окружающих".