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Во Флоренции туристы устроили погром
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Во Флоренции туристы устроили погром в магазине из-за упрека владельца 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Luca Bruno
Группу туристов из Испании задержала полиция после того, как они устроили погром в одном из магазинов, сообщает "Италия по-русски".
Гнев четырех испанцев был вызван тем, что владелец кожевенной лавки попросил их не устраивать импровизированный пикник на ступеньках перед его магазином. Согласно первой реконструкции фактов, проведенной также с помощью просмотра камер видеонаблюдения в этом районе, туристы отказались вставать со ступенек и продолжали есть свои бутерброды. В ответ продавец вылил воду на ступеньки, которая попала и на них.
В этот момент началась драка, в ходе которой испанские туристы также вошли в магазин и начали крушить мебель.
Полиция ведет расследование. Испанцы подали ответное заявление на флорентийского продавца.
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