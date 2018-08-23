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Трамп: США всегда будут стоять рядом с Украиной
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Трамп заверил Порошенко, что США всегда будут стоять рядом с Украиной 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Петру Порошенко поздравление по случаю Дня независимости Украины, в котором заверил, что Вашингтон всегда будет стоять рядом с Киевом.
«Помните, пожалуйста, что Соединённые Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ», — цитирует телеграмму Трампа пресс-служба Порошенко.
В сообщении говорится, что в послании американский лидер отметил растущую экономику Украины, а также заявил, что Вооружённые Силы страны «являются мощными как никогда раньше».
Ранее Порошенко заявил, что армия страны станет одной из самых сильных в Европе, «потому что украинцы сегодня твёрдо знают, за что они воюют».
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