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Назло санкциям: турки массово «убивают» свою технику
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Назло санкциям: турки массово уничтожают свои iPhone 

360tv.ru 1 час назад
В Турции владельцы iPhone решили выразить протест в связи с санкциями США, введенными против страны. Они публично уничтожают смартфоны американского производства. Подборку безжалостных видео опубликовала телерадиокомпания Deutsche Welle в Twitter.
На снятых кадрах видно, как iPhone разбивают битами, простреливают и колотят по ним молотками. Таким образом население страны отреагировало на призыв турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать американскую экономику.
Досталось не только смартфонам Apple. В конце ролика веселый мальчик бодрым голосом сообщает о выражении своего протеста американцам и выливает в унитаз бутылку Coca Cola.
Дипломатический конфликт между Анкарой и Вашингтоном вспыхнул после ареста Эндрю Брансона. Турция обвинила американского пастора в терроризме. Его задержали еще в 2016 году, после чего отношения двух стран стали стремительно ухудшаться.
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