Назло санкциям: турки массово «убивают» свои iPhone

В Турции владельцы iPhone решили выразить протест в связи с санкциями США, введенными против страны. Они публично уничтожают смартфоны американского производства. Подборку безжалостных видео опубликовала телерадиокомпания Deutsche Welle в Twitter.
На снятых кадрах видно, как iPhone разбивают битами, простреливают и колотят по ним молотками. Таким образом население страны отреагировало на призыв турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать американскую экономику.
Досталось не только смартфонам Apple. В конце ролика веселый мальчик бодрым голосом сообщает о выражении своего протеста американцам и выливает в унитаз бутылку Coca Cola.
Турки уничтожают свои айфоны: топчут ногами, разбивают молотком и даже стреляют в них. Это их "ответ" на санкции США. Если вы любите продукцию Apple, не смотрите это видео pic.twitter.com/3PNf8iDtYk— DW (на русском) (@dw_russian) 22 августа 2018 г.
Дипломатический конфликт между Анкарой и Вашингтоном вспыхнул после ареста Эндрю Брансона. Турция обвинила американского пастора в терроризме. Его задержали еще в 2016 году, после чего отношения двух стран стали стремительно ухудшаться.