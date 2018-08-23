Назло санкциям: турки массово «убивают» свои iPhone

Турки уничтожают свои айфоны: топчут ногами, разбивают молотком и даже стреляют в них. Это их "ответ" на санкции США. Если вы любите продукцию Apple, не смотрите это видео pic.twitter.com/3PNf8iDtYk— DW (на русском) (@dw_russian) 22 августа 2018 г.