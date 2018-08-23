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Трамп рассказал о своей единственной ошибке
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Трамп рассказал о единственной совершённой им ошибке 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter рассказал о единственной ошибке, которую совершил в 2016 году.
«Единственной моей ошибкой стало то, что я победил на выборах, которые, как предполагалось, должна была выиграть жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема заключается в том, что они забыли провести избирательную кампанию в целом ряде штатов!» — написал он.
В июле Трамп разместил в своём Twitter видеофрагмент интервью экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, в котором она говорит, что США хотели бы видеть Россию сильной.
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