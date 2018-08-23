Трамп вспомнил о стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп решил вернуться к идее возведения стены на границе с Мексикой . Поводом для этого послужило громкое убийство в штате Айова.

«Огромная преступность пытается проникнуть через границы. Наши законы худшие во всем мире… они совершенно смешны», — написал глава США на своей странице в Twitter.

Он добавил, что для изменения ситуации с нелегальными мигрантами из Мексики необходимо изменить законодательство, а также построить стену на границе между двумя странами.

Следующим пунктом Трамп поставил вопрос финансирования возведения заграждения на текущий год.

pic.twitter.com/wYCNmkkaNR— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 августа 2018 г. Он призвал представителей республиканской партии в обеих палатах конгресса найти деньги на эти цели, а также констатировал, что оппозиционные демократы на это не пойдут.

Ранее 24-летний иммигрант из Мексики Кристиан Ривьера стал главным подозреваемым по делу о жестоком убийстве 20-летней американской студентки Молли Тиббетс. Обвинение настаивает, что преступник является нелегалом, однако адвокат мексиканца утверждает, что его подзащитный находится в США на законных основаниях.