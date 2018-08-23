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Додик обвинил США во вмешательстве в выборы
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Республика Сербская обвинила США во вмешательстве в выборы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство США в Сараево пытается повлиять на выборы, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
По его словам, агентство США по международному развитию «пытается обойти все учреждения и предоставить средства», прикрываясь разговорами о «борьбе с преступностью и коррупцией». На самом же деле США стремятся ослабить влияние России в регионе, заявил Додик.
Посольство США в ответ назвало слова Додика «теорией заговора», а самого президента Республики Сербской обвинило в попытках ввести в заблуждение общественное мнение и запугать партнеров агентства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters
Речь идет об американской помощи на 8 млн долларов.
Премьер-министр Боснии и Герцеговины Денис Звиздич поддержал позицию США, сказав, что программы не могут повлиять на избирательный процесс, поскольку находятся на начальной стадии.
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