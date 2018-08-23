Италия напомнила Украине о Минских соглашениях

Президент Италии напомнил Порошенко о значении Минских соглашений

Текст послания опубликован на сайте президента Украины

«Выполнение минских соглашений является целью, к которой необходимо стремиться в интересах Украины и всей Европы в истинном духе сотрудничества и политической воли», — говорится в тексте поздравления по случаю праздника, который на Украине будут отмечать 24 августа.

По словам итальянского лидера, мир и процветание Украины остаются искренним пожеланием и задачей, для реализации которой многие государства прикладывают значительные усилия.