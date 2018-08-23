Италия напомнила Украине о Минских соглашениях

Президент Италии Серджо Маттарелла в поздравлении, направленном в адрес украинского лидера Петра Порошенко по случаю празднования Дня независимости страны, заявил о важности выполнения минских договорённостей.
Текст послания опубликован на сайте президента Украины.
«Выполнение минских соглашений является целью, к которой необходимо стремиться в интересах Украины и всей Европы в истинном духе сотрудничества и политической воли», — говорится в тексте поздравления по случаю праздника, который на Украине будут отмечать 24 августа.
По словам итальянского лидера, мир и процветание Украины остаются искренним пожеланием и задачей, для реализации которой многие государства прикладывают значительные усилия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель во дворце Мезеберг в Германии стороны выразили сожаление в связи с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей.