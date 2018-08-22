Лидер ИГ подал голос впервые за год

Запись длится 55 минут. В ней последователей ИГ призывают продолжать борьбу, несмотря на последние поражения, и совершать теракты в Европе. Мусульман также поздравляют с главным праздником года Ид аль-Адхой (Курбан-байрам) — праздником окончания хаджа.

Как отмечается, подтвердить подлинность записи не удалось, поэтому принадлежит ли голос аль-Багдади — неизвестно. В последние раз подобное сообщение, приписываемое лидеру ИГ, появлялось в сентябре 2017-го.

Ранее в августе источник в иракских силовых структурах сообщил, что аль-Багдади пережил клиническую смерть. По его данным, лидер ИГ получил серьезное ранение в результате авиаудара и «потерял способность исполнять свои обязанности», в результате в группировке начались острые разногласия.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.