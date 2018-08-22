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Лидер ИГ подал голос впервые за год
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Лидер ИГ подал голос впервые за год 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Исламистские медиа распространили аудиозапись, на которой, как утверждается, записана речь лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом пишет Reuters.
Запись длится 55 минут. В ней последователей ИГ призывают продолжать борьбу, несмотря на последние поражения, и совершать теракты в Европе. Мусульман также поздравляют с главным праздником года Ид аль-Адхой (Курбан-байрам) — праздником окончания хаджа.
Как отмечается, подтвердить подлинность записи не удалось, поэтому принадлежит ли голос аль-Багдади — неизвестно. В последние раз подобное сообщение, приписываемое лидеру ИГ, появлялось в сентябре 2017-го.
Ранее в августе источник в иракских силовых структурах сообщил, что аль-Багдади пережил клиническую смерть. По его данным, лидер ИГ получил серьезное ранение в результате авиаудара и «потерял способность исполнять свои обязанности», в результате в группировке начались острые разногласия.
В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.
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