Еще одна страна заявила о «советской оккупации»

Чехия признала оккупацией ввод войск СССР и союзников во время «Пражской весны»

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии признала вторжением и оккупацией ввод на территорию Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) войск Варшавского договора в августе 1968 года. Об этом в среду, 22 августа, сообщает Ceske Noviny. За резолюцию проголосовали 145 народных избранников из 156. Ее инициатором стал председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек. «Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время», — сказал депутат, имея в виду сообщения пророссийских СМИ и заявления некоторых чешских политиков, представляющих, в основном, Компартию. Член Компарнии Чехии и Моравии Лео Лузар в свою очередь отметил, что современная Россия — это не СССР, СССР — не Россия, а Леонид Брежнев уже давно не лидер государства. Венгрия и 21 августа 1968 года страны Варшавского договора — СССР, ГДР, Польша Болгария — ввели свои войска на территорию ЧССР. Такое решение было принято для прекращения в государстве процесса либерализации, который получил название «Пражская весна». Демократизация в ЧССР началась после избрания первым секретарем ЧК КПЧ Александра Дубчека и его реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан. После ввода военных подразделений ВД «Пражская весна» завершилась.