В НАТО отреагировали на опасения Путина

В НАТО прокомментировали опасения Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что силы НАТО в Восточной Европе представляют для России серьезную угрозу. Альянс прокомментировал речь российского лидера и заявил о том, что его действия полностью соответствуют международным обязательствам.

«Они [силы НАТО] не сравнимы с силами, развернутыми Москвой», — сообщила в комментарии Reuters официальный представитель блока Оана Лунгеску.

В восточноевропейских странах, являющихся членами НАТО, от альянса находится около 4 тысяч военнослужащих. Цель их пребывания — предотвращение любой возможной агрессии, заключила политик.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна реагировать на действия стран НАТО вблизи своих границ. Глава государства особо отметил роль систем ПРО.