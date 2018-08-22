Ещё
Как Путин уничтожит США и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные новости среды 

Рамблер 1 час назад

Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США

Помощник главы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выразил озабоченность по поводу «нападения» президента России Владимира Путина на США. По мнению дипломата, Путин «по сути, нападает на США», и ему для этого даже не нужно вмешиваться в выборы.

Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией

Пассажиры Ту-204 смеялись и обсуждали отпуска, снимая горящий двигатель самолета на видео, которые затем опубликовали в своих социальных сетях.

Российским дачникам добавили головной боли

Россиянам усложнили строительство и реконструкцию дач. Об этом «Российской газете» сообщили в Союзе дачников Подмосковья.

Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире

Ведущая канала «Россия 24» потеряла сознание, интервьюируя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Из записи эфира, опубликованной самим каналом, эпизод с обмороком был вырезан.

Грузия подала новый иск против России

Грузия в связи с «массовым ущемлением прав граждан» и другими нарушениями на «оккупированных территориях и вдоль линии оккупации» внесла иск против России в ЕСПЧ, сообщил местный минюст.

Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд

Председатель Союза журналистов Москвы, владелец «Московского комсомольца» Павел Гусев и его жена приступят к разделу имущества в 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на неназванные источники.

Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, попросили следствие организовать посмертную психолого-психиатрическую экспертизу мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа дата восстания на Украине

Украинцы могут восстать против нового президента страны, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, к «наихудшему сценарию» президентских выборов, которые состоятся на Украине весной будущего года

Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва

В среду, 22 августа, в Берлине задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Германии.
Комментарии20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого из российских звезд убил СПИД71
Крымский мост предложили уничтожить377
Переговоры России и США вышли на новый уровень27
Климкин заявил о грядущей войне с Россией344
Заглохший в центре Киева танк «опозорил» Украину164
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение