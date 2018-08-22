Как Путин уничтожит США и другие события дня

Помощник главы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выразил озабоченность по поводу «нападения» президента России Владимира Путина на США. По мнению дипломата, Путин «по сути, нападает на США», и ему для этого даже не нужно вмешиваться в выборы.
Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией
Пассажиры Ту-204 смеялись и обсуждали отпуска, снимая горящий двигатель самолета на видео, которые затем опубликовали в своих социальных сетях.
Российским дачникам добавили головной боли
Россиянам усложнили строительство и реконструкцию дач. Об этом «Российской газете» сообщили в Союзе дачников Подмосковья.
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире
Ведущая канала «Россия 24» потеряла сознание, интервьюируя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Из записи эфира, опубликованной самим каналом, эпизод с обмороком был вырезан.
Грузия в связи с «массовым ущемлением прав граждан» и другими нарушениями на «оккупированных территориях и вдоль линии оккупации» внесла иск против России в ЕСПЧ, сообщил местный минюст.
Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд
Председатель Союза журналистов Москвы, владелец «Московского комсомольца» Павел Гусев и его жена приступят к разделу имущества в 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на неназванные источники.
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе
Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, попросили следствие организовать посмертную психолого-психиатрическую экспертизу мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.
Названа дата восстания на Украине
Украинцы могут восстать против нового президента страны, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, к «наихудшему сценарию» президентских выборов, которые состоятся на Украине весной будущего года
Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва
В среду, 22 августа, в Берлине задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С., подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Германии.