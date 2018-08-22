Как Путин уничтожит США и другие события дня

Главные новости среды

Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США

Помощник главы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выразил озабоченность по поводу «нападения» президента России Владимира Путина на США. По мнению дипломата, Путин «по сути, нападает на США », и ему для этого даже не нужно вмешиваться в выборы.

Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией

Пассажиры Ту-204 смеялись и обсуждали отпуска, снимая горящий двигатель самолета на видео, которые затем опубликовали в своих социальных сетях.

Российским дачникам добавили головной боли

Россиянам усложнили строительство и реконструкцию дач. Об этом «Российской газете» сообщили в Союзе дачников Подмосковья.

Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире

Из записи эфира, опубликованной самим каналом, эпизод с обмороком был вырезан.

Грузия подала новый иск против России

Круче Петросяна: главред МK делит с женой имущество на 30 млрд

Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе

Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, попросили следствие организовать посмертную психолого-психиатрическую экспертизу мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа дата восстания на Украине

Украинцы могут восстать против нового президента страны, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. По его словам, к «наихудшему сценарию» президентских выборов, которые состоятся на Украине весной будущего года

Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва