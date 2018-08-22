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Крымский мост предложили уничтожить
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Крымский мост предложили уничтожить 

Рамблер 36 минут назад
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам объединиться с исламистскими боевиками для уничтожения Крымского моста.
>> Крымский мост свяжут с Уралом
«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста. Потому что этот мост был построен для того, чтобы полностью закрыть, дестабилизировать, захватить акваторию Азовского моря. Нужно действенно противодействовать этому», — приводит слова нардепа РИА «Новый день».
Мосийчук выразил надежду, что в уничтожении Крымского моста Украине также помогут «господь бог и природная стихия».
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