«Россия завязла в Сирии»: что требуют от Москвы

«Россия завязла в Сирии»: что Болтон требует от Москвы

Россия ищет партнеров, чтобы покрыть расходы на послевоенное восстановление Сирии , и это может стать рычагом давления на нее по сирийскому вопросу, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон . Так, Вашингтон может склонить Москву к содействию в вопросе вывода иранских войск из Сирии, присутствие которых США считают проблемой. При этом Москва уже отмечала нежелание Вашингтона помогать САР восстановиться после войны.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у Вашингтона есть рычаг давления на Россию в сирийском вопросе. По словам политика, в настоящий момент РФ «завязла» в Сирии и «фанатичная дипломатическая активность» Москвы в Европе указывает на то, что Москва стремится найти помощь для покрытия расходов на восстановление страны после конфликта.

Именно эту ситуацию Штаты могут использовать для получения содействия от Москвы по ряду вопросов, считает Болтон. В частности, одним из главных требований американских властей является вывод иранских войск с территории Сирии. Ранее советник президента уже заявлял, что основной стратегической проблемой в регионе является растущее присутствие войск Тегерана , а не режим президента САР Башара Асада

Кроме того, сам Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом говорил, что у властей РФ нет законного основания, чтобы заставить иранские войска покинуть САР.

Как считает эксперт, подобные слова американского политика еще раз доказывают, что главная цель США в регионе — это продвижение своих интересов, устранение неугодного для них руководства в лице Башара Асада, а не стабилизация ситуации в САР.

Долгов также отметил, что Вашингтон цинично ставит условия для восстановления страны.

«России и союзникам САР сложно будет одним помогать Сирии восстанавливать страну, и, естественно, Дамаск нуждается в помощи международного сообщества. Но Соединенные Штаты и их партнеры оговаривают условия своей помощи: вывод проиранских сил, даже смена режима в Сирии. Циничное использование ситуации — это и есть «рычаг давления», — заключил Долгов в беседе с RT.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев пояснил, что США фактически теряют контроль над определенной частью Сирии.

«Башар Асад ни при каких условиях не даст американцам там развернуться. Поэтому когда господин Болтон говорит, что РФ там «увязла», он, прежде всего, имеет в виду, что Россия сейчас занимает очень важное место в табеле о рангах, в том числе и в распределении этих ролей мировых держав в Сирии», — отметил Гусев.

Он также пояснил, что в связи с завершением сирийской кампании возникает вопрос «разделения пирога» — распределения ролей по влиянию на САР, и США могут потерять свои позиции в этом вопросе.

В частности, он напомнил, что по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой Госдепартамент заявил, что даже обсуждать вопросы восстановления Сирии преждевременно.

В августе этого года стало известно, что Госдепартамент США перенаправит $230 млн, предназначенные для восстановления Сирии, на другие цели.

Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, на восстановление САР уже удалось собрать $300 млн от партнеров США по коалиции. В частности, Саудовская Аравия пожертвовала $100 млн, ОАЭ — $50 млн В связи с этим госсекретарь США Майкл Помпео распорядился перенаправить примерно $230 млн «на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», пояснила она.

Американский президент Дональд Трамп также заявил, что выделять средства на восстановление САР должны «другие богатые страны на Ближнем Востоке», а Соединенные Штаты «прекращают эти несуразные ежегодные платежи в размере $230 млн на развитие Сирии».