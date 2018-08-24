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Пропавший танкер с россиянами найден у берегов Африки
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СМИ: пропавший танкер с россиянами найден у берегов Африки 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
У берегов Габона обнаружен танкер "Пантелена", который перестал выходить на связь с 14 августа. Об этом сообщает портал Africanews со ссылкой на региональный центр по морской безопасности в Центральной Африке (CRESMAC).
Отмечается, что судно было найдено при помощи космических спутников США. В данный момент танкер пришвартован в порту Габона Овендо.
РИА "Новости" уточняет, что на борту судна находятся два россиянина и 17 граждан Грузии. Также сообщается, что "Пантелена" загружена семью тыс. топлива и принадлежит греческой компании Lotus Shipping.
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