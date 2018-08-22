Названы условия проведения выборов в Донбассе

Чеснаков призвал осторожно относиться к различным слухам о переносе выборов. Он заявил, что основной причиной их переноса является международный контекст. По его мнению, выборы могут стать «ненужным раздражителем для процесса мирного урегулирования».

Директор ЦПК добавил, что судя по настрою лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с которыми ему довелось общаться, решение о проведении выборов будет приниматься с учетом международной обстановки, прогресса в реализации минских соглашений и продления Украиной закона об особом положении Донбасса. «Если этот закон своевременно и в полном объеме не будет продлен Верховной Радой и президентом Украины, то минские соглашения следует считать сорванными по их вине. Я уверен, что в таком случае выборы в республиках Донбасса состоятся в этом году», — заявил Чеснаков.

20 августа появилась информация о том, что запланированные на ноябрь выборы в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках будут перенесены на неопределенный срок.