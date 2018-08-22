Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что шокирован числом поддерживающих мнение президента России Владимира Путина украинских политиков об ответственности за ситуацию в Донбассе.
«Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него (Путина. — RT) адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить её на Украину», — приводит РИА Новости слова Порошенко.
Он отметил, что некоторые политики на Украине так заняты внутренней борьбой, что часто, не задумываясь, повторяют тезисы Москвы относительно конфликта в Донбассе.
Ранее Порошенко заявил, что Евросоюз готов присоединиться к восстановлению «освобождённых территорий Донецкой и Луганской областей».