WSJ: США намерены ужесточить санкции против Ирана

По данным издания, в прошлом американские власти вводили исключения, чтобы компании США могли работать с Ираном "при некоторых условиях". Однако новый пакет санкций предполагает, что никаких исключения больше не будет.

При этом Болтон и его представитель допустили, что "крайне ограниченные" исключения возможны. Они не стали уточнять, каких компаний и каких сфер деятельности они могут коснуться.