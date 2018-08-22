Болтон назвал цель антииранских санкций 

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о целях антииранских санкций. На своей пресс-конференции в Иерусалиме он пояснил, что Вашингтон не ставит задачи изменить режим в стране.
«Чтобы всем было ясно: смена режима в Иране не является американской политикой, то, чего мы хотим — это существенное изменение поведения режима», — сказал американский чиновник в ходе мероприятия, которое транслировали израильские телеканалы.
Как добавил Болтон, США рассматривает израильские авиаудары по иранским автоколоннам, доставляющим ракеты в Сирию «законным актом самозащиты».
Как ранее писал News.ru, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал воспрепятствование созданию иранского ядерного оружия одной из важнейших задач страны. Он заявил об этом на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который одобрил эту позицию.