Иран пригрозил ударом по Израилю в случае нападения США

Если США решатся на военную авантюру против Исламской Республики, то Тегеран ударит как по самим американцам, так и по их главному союзнику на Ближнем Востоке — Израилю . С таким предупреждением выступил авторитетный член Совета экспертов Ирана , аятолла Ахмад Хатами

"Американцы хорошо знают, в случае нанесения иранскому народу малейшего ущерба, их будут преследовать по всему миру. Для США война обойдется очень дорого, мы ударим не только по ним, но и по их союзнику — сионистскому режиму (Израилю)", — пригрозил Хатами, выступая в Тегеране на молитве по случаю празднования Курбан-байрама.

При этом религиозный деятель отверг любую возможность проведения с Вашингтоном прямых переговоров, к которым неоднократно призывал Белый дом.

"Американцы говорят, что в ходе переговоров мы должны делать все, что они говорят. Но это не переговоры, а диктат, которому мы будем противостоять", — сказал Хатами, слова которого приводит агентство IRNA.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Глава американской администрации назвал соглашение с иранской стороной "худшим в истории" и предложил заключить с Тегераном "новый улучшенный договор" на своих условиях.

Кроме того, Трамп призвал Тегеран сесть за стол переговоров без предварительных условий. В Иране считают, что вести диалог с США на фоне жесткого санкционного давления в отношении ИРИ нецелесообразно и контрпродуктивно.