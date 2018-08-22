Болтон: Россия «застряла» в Сирии

"Я не думаю, что они хотят застрять там. Я думаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии", — сказал он.

Он также добавил, что США готовы подумать над форматами сотрудничества с другими странами в Сирии, но с условием, что оттуда уйдут иранские силы.