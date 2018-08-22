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Болтон: Россия «застряла» в Сирии
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Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США

Болтон: Россия «застряла» в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Sebastian Scheiner/Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия "застряла" в Сирии, что дает Вашингтону преимущества на переговорах с Москвой, сообщает Reuters.
"Я не думаю, что они хотят застрять там. Я думаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии", — сказал он.
Он также добавил, что США готовы подумать над форматами сотрудничества с другими странами в Сирии, но с условием, что оттуда уйдут иранские силы.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым состоится в Женеве в четверг, 23 августа.
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