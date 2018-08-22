СМИ: Ким Чен Ын направил послания властям Кубы

Передал письма заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Цой Рён Хэ, который находится в Кубе с рабочим визитом. Содержание посланий не приводится.

Во вторник Цой Рён Хэ встретился с Диас-Канелем. "Стороны отметили успешное развитие отношений между народами, партиями и правительствами двух стран и обсудили вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", — отмечалось в репортаже кубинского телевидения. Какие именно темы затрагивались на встрече, не уточнялось.