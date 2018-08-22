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Ким Чен Ын направил послания властям Кубы
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СМИ: Ким Чен Ын направил послания властям Кубы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послания председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. Об этом сообщило во вторник кубинское телевидение.
Передал письма заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Цой Рён Хэ, который находится в Кубе с рабочим визитом. Содержание посланий не приводится.
Во вторник Цой Рён Хэ встретился с Диас-Канелем. "Стороны отметили успешное развитие отношений между народами, партиями и правительствами двух стран и обсудили вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", — отмечалось в репортаже кубинского телевидения. Какие именно темы затрагивались на встрече, не уточнялось.
Гавана и Пхеньян поддерживают дипломатические отношения с 1960 года. Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы государства в апреле нынешнего года.
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