Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США

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США надеются, что власти РФ отпустят на свободу Олега Сенцова

В порту Херсон дважды пытались незаконно проникнуть на судно "Механик Погодин"

Более 2 млн паломников со всего мира приступают к исполнению основных обрядов хаджа