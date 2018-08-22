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Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США
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В Госдепартаменте заявили, что Россия пытается расколоть США 

ТАСС 1 час назад
Нынешнее руководство России стремится расколоть Соединенные Штаты. Такое мнение выразил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Он высказал предположение, что президент России Владимир Путин "хочет расколоть американскую республику не посредством оказания воздействия на выборы, а посредством систематического провоцирования предполагаемых "линий геологического разрыва", существующих в американском обществе. "Прием за основу данного факта совершенно необходим для разработки долгосрочного всеобъемлющего ответа на проблему", — утверждается во вступительном слове дипломата, подготовленном к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
С точки зрения Митчелла, менее всего в такой ситуации США следует заниматься политизацией этой якобы существующей проблемы. "Самая опасная вещь, которую мы можем сделать, заключается в том, чтобы политизировать вызов. Это само по себе было бы подарком Путину", — полагает представитель внешнеполитического ведомства США.
На его взгляд, Москва применяет "развитый инструментарий подрывной государственной деятельности, использовавшийся еще большевиками", только теперь, по мнению Митчелла, эти методы "обновили для цифровой эпохи". "Импульс нашей стратегии придает осознание того, что угроза со стороны России вышла за пределы просто внешней или военной. Она включает беспрецедентно беззастенчивые операции по влиянию, проводимые Кремлем на земле наших союзников и даже в самих Соединенных Штатах", — заявил дипломат.
"Вопреки полным надежд предположениям предыдущих [американских] администраций, Россия и Китай являются серьезными конкурентами, которые наращивают материальные и идеологические ресурсы, чтобы оспаривать первенство и лидерство США в XXI веке. Главным интересам США в области национальной безопасности продолжает отвечать предотвращение доминирования враждебно настроенных держав на евразийском массиве суши. Центральная цель внешней политики [вашингтонской] администрации — готовить нашу страну к тому, чтобы противостоять этому вызову путем систематического укрепления военного, экономического и политического фундамента американской мощи", — добавил Митчелл.
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Комментарии360  Ещё 2 источника 
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