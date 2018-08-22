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Умерла Барбара Харрис
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В США умерла актриса Барбара Харрис 

RT на русском 1 час назад
Фото: thefilmexperience.net
Американская актриса мюзикла и кино Барбара Харрис умерла в хосписе штата Аризона возрасте 83 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на близкую подругу артистки.
Отмечается, что причиной смерти Харрис стало онкологическое заболевание.
Актриса известна ролью в фильме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?». За игру в картине она была номинирована на премию «Оскар».
Также Харрис снималась в фильмах «Отпетые мошенники» и «Семейный заговор».
16 августа стало известно о смерти американской соул-певицы Ареты Франклин.
Российская певица Лариса Долина в беседе с Пятым каналом прокомментировала сообщения о смерти артистки.
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