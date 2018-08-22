Умерла Барбара Харрис

В США умерла актриса Барбара Харрис

Отмечается, что причиной смерти Харрис стало онкологическое заболевание.

Актриса известна ролью в фильме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?». За игру в картине она была номинирована на премию «Оскар».

Также Харрис снималась в фильмах «Отпетые мошенники» и «Семейный заговор».

16 августа стало известно о смерти американской соул-певицы Ареты Франклин.