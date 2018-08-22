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Украинцам предрекли полное исчезновение
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Украинцам предрекли полное исчезновение 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Стрингер / РИА Новости
Украинцы могут стать первой нацией, которая может полностью исчезнуть. Об этом сообщает телеканала «1+1» в программе «Украина в цифрах».
Отмечается, что после распада Советского Союза население страны сократилось до 42 миллионов человек, при этом смертность значительно превышает рождаемость. «На сто родившихся на Украине приходится сто сорок умерших. Умирает столько же граждан страны, сколько живет в Хмельницком, Сумах или Черновцах», — говорится в программе.
В мае Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, в котором говорилось, что к 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 миллионов человек. Эксперты отмечали, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 миллионов человек.
По данным Госстата Украины, в стране по состоянию на 1 января 2018 года проживает 42,2 миллиона граждан.
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