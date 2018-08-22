На Украине сравнили жизнь без СССР с голодомором

Украинские СМИ сравнили жизнь без СССР с голодомором

Украинские СМИ озаботились проблемой стремительного сокращения населения своей страны и напомнили гражданам, что после распада СССР население Украины уменьшилось до 42 миллионов человек.

«Это целая Швеция, Греция или Португалия. Это в два с половиной раза больше, чем во время голодомора», — сообщил телеканал «1+1» в программе «Украина в цифрах».

25 лет назад население Украины составляло 52 миллиона человек, таким образом за время демократических реформ потери страны составили десять миллионов граждан. Эта цифра может быть еще ужаснее, так как перепись населения на Украине проводилась последний раз 18 лет назад, и по экспертным оценкам в стране может оставаться всего 35 миллионов человек.

Ранее Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал прогноз, согласно которому к 2050 году численность населения Украины сократится с нынешних 42 до 36 миллионов человек. Если этот прогноз сбудется, то в 2050 году на Украине останется наименьшее число граждан с 1950 года, когда население республики составляло 37,3 миллиона человек.

Как сообщал «Ридус», мрачные прогнозы делают и в Институте демографии и социальных исследований Украины. В январе это ведомство сообщило о стремительном падении уровня рождаемости. Так, в непростом 1991 году на Украине появилось 630 тысяч новорожденных, а в 2017 году — лишь 336 тысяч детей.