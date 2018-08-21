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В Госдепе дали нелестную оценку России в Сирии
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В Госдепе заявили о неконструктивной роли России в Сирии 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Reuters
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Россия ведёт себя в Сирии неконструктивно.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, неконструктивность позиции России выражается, в частности, в том, что российский лидер Владимир Путин поддерживает президента Сирии Башара Асада.
«С одной стороны, вы видите определённые скромные конструктивные шаги со стороны россиян… С другой стороны, вы видите, что Путин помогает кровожадному режиму (в Сирии. — RT), не поддерживая законный женевский процесс и создавая параллельный процесс в Астане», — указал он.
Об этом Митчелл заявил во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
«Так что в общем и целом россияне не являются конструктивным действующим лицом в Сирии», — заключил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут выделять $230 млн в год на восстановление Сирии. По его мнению, помощь разрушенной затяжным конфликтом стране должна оказать Саудовская Аравия.
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