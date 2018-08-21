В Госдепе дали нелестную оценку России в Сирии

В Госдепе заявили о неконструктивной роли России в Сирии

Об этом сообщает ТАСС.

«С одной стороны, вы видите определённые скромные конструктивные шаги со стороны россиян… С другой стороны, вы видите, что Путин помогает кровожадному режиму (в Сирии. — RT), не поддерживая законный женевский процесс и создавая параллельный процесс в Астане», — указал он.

Об этом Митчелл заявил во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

«Так что в общем и целом россияне не являются конструктивным действующим лицом в Сирии», — заключил он.