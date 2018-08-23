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Прилепин раскрыл подробности своего задержания
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Прилепин раскрыл подробности задержания на границе Боснии и Герцеговины 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский писатель Захар Прилепин сообщил, что был задержан на границе Боснии и Герцеговины, когда направлялся в боснийский город Баня-Луку на свое выступление, передает ФАН.
"Ехал туда на выступление в Народной библиотеке, которое организовали мои друзья еще в марте этого года. И на переходе границы выяснилось, что я внесен в черный список. У меня даже есть бумага, где написано, что я представляю угрозу существованию государству и международным отношениям. И мне сказали, "Извините, пожалуйста", и не пустили меня", — сообщил Прилепин.
Писатель выразил надежду на аннулирование черного списка в будущем и заявил, что планирует отправиться домой после выступления с лекцией в Сербии.
Ранее сообщалось, что Прилепин попал в "черный список" Министерства культуры Украины.
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