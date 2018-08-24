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Трамп рассказал об успехах экономики США
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Трамп рассказал в видеообращении об успехах экономики США 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором рассказал об успехах, которых удалось добиться американской экономике при его правлении.
«В настоящее время экономика самая сильная в истории нашей страны», — заявил Трамп.
Он отметил, что безработица также находится на рекордно низком уровне.
«Наша страна работает феноменально хорошо», — сказал Трамп.
Он отметил, что пока за рубежами США ситуация нестабильная, в стране устанавливаются производственные рекорды.
Трамп добавил, что в настоящее время США занимаются заключением «отличных торговых сделок».
Ранее Трамп заявил, что ставит себе наивысшую оценку за достижения на посту президента Соединённых Штатов.
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