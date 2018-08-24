Трамп рассказал об успехах экономики США

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором рассказал об успехах, которых удалось добиться американской экономике при его правлении.
pic.twitter.com/0a25gApyJ6— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.
«В настоящее время экономика самая сильная в истории нашей страны», — заявил Трамп.
Он отметил, что безработица также находится на рекордно низком уровне.
«Наша страна работает феноменально хорошо», — сказал Трамп.
Он отметил, что пока за рубежами США ситуация нестабильная, в стране устанавливаются производственные рекорды.
Трамп добавил, что в настоящее время США занимаются заключением «отличных торговых сделок».
Ранее Трамп заявил, что ставит себе наивысшую оценку за достижения на посту президента Соединённых Штатов.