Трамп рассказал об успехах экономики США

Трамп рассказал в видеообращении об успехах экономики США

«В настоящее время экономика самая сильная в истории нашей страны», — заявил Трамп.

Он отметил, что безработица также находится на рекордно низком уровне.

«Наша страна работает феноменально хорошо», — сказал Трамп.

Он отметил, что пока за рубежами США ситуация нестабильная, в стране устанавливаются производственные рекорды.

Трамп добавил, что в настоящее время США занимаются заключением «отличных торговых сделок».

Ранее Трамп заявил, что ставит себе наивысшую оценку за достижения на посту президента Соединённых Штатов.