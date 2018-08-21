В России побоялись ложных показаний Бутиной

ОБСЕ и Омбудсмен обратилась в Совет Европы ООН с просьбой помочь в замене россиянке меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Она также отметила, что лично разговаривала с послом США, в том числе и по этому вопросу.

По словам Москальковой, Москва считает недопустимым и жестоким содержание женщины «в одноместной камере, применение кандалов, неоднократный досмотр с полным обнажением». Она считает, что в подобных условиях «человек может дать какие угодно показания, в том числе оговорить себя».

20 августа сообщалось, что Бутину перевели в ту же тюрьму в городе Александрия, где с июля 2018-го содержится Пол Манафорт , бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа . До этого в посольстве России сообщали, что у россиянки в тюрьме обострился хронический артрит.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Американская сторона считает, что Бутина работала по распоряжению находившегося под санкциями США высокопоставленного российского чиновника. Если ее вина будет доказана, россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает.