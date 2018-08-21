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Папа римский помолится на могиле бывшего алкоголика
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Папа римский помолится на могиле бывшего алкоголика в Дублине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АР
В ходе апостольской поездки в Ирландию, которая состоится 25-26 августа, папа римский Франциск помолится в Дублине на могиле францисканца Мэтта Талбота, который считается покровителем людей, ведущих борьбу с алкогольной зависимостью.
Об этом сообщил журналистам во вторник глава службы печати Святого престола Грег Берк, представляя программу очередного зарубежного вояжа понтифика по случаю IX Всемирной встречи семей в Дублине.
Талбот родился в 1856 году в одной из бедных католических семей ирландской столицы. Когда мальчику исполнилось 12 лет, отец определил его работать на пивной завод, где он скоро пристрастился к выпивке. На протяжении многих лет Мэтт проводил все свое свободное время в барах и пабах, лишь под утро возвращаясь домой пьяным. Однажды он проходил мимо церкви, где шла церемония принятия первого причастия, 28-летний мужчина зашел в храм и там дал обет больше не прикасаться к спиртному. Так, после многих лет беспробудного пьянства он пришел к Христу, и его жизнь кардинально изменилась.
В 36 лет Талбот стал францисканским терциарием и активно занялся благотворительной деятельностью. В частности, он много помогал обездоленным и алкоголикам, которые обращались к нему за помощью. В 1925 году он умер на ступенях храма, идя к утренней мессе в праздник Святой Троицы. В настоящее время в католической церкви идет процесс его беатификации. Однако уже сегодня в Ирландии Талбота зачастую называют "святым" бывшим алкоголиком.
Берк также сообщил, что в ходе поездки в Дублин папа Франциск встретится с жертвами сексуального насилия со стороны католических священнослужителей. В понедельник понтифик подписал специальное "Послание народу Божию", в котором сурово осудил педофилию и призвал искоренить данное позорное явление из жизни клира.
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