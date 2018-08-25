В Киеве объяснили позицию Украины по Минским соглашениям

На Украине объяснили нежелание Порошенко выполнять Минские соглашения

Лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук выразил мнение, что выполнение Минских соглашений может обернуться для президента Украины Петра Порошенко электоральными потерями на предстоящих выборах.

Как подчеркнул Медведчук, «все что делается сегодня [украинской] властью, оно делается в одном контексте игнорирования и невыполнения минских соглашений».

«Сегодня может быть политическая воля у президента [Украины Петра Порошенко по выполнению минских соглашений]? Я не знаю. Но я вижу так, что это может угрожать электоральными потерями, и это тоже важный фактор», — сказал Медведчук к в интервью телеканалу «112 Украина».