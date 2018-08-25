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В Киеве объяснили позицию Украины по Минским соглашениям
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На Украине объяснили нежелание Порошенко выполнять Минские соглашения 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Лидер движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук выразил мнение, что выполнение Минских соглашений может обернуться для президента Украины Петра Порошенко электоральными потерями на предстоящих выборах.
Как подчеркнул Медведчук, «все что делается сегодня [украинской] властью, оно делается в одном контексте игнорирования и невыполнения минских соглашений».
«Сегодня может быть политическая воля у президента [Украины Петра Порошенко по выполнению минских соглашений]? Я не знаю. Но я вижу так, что это может угрожать электоральными потерями, и это тоже важный фактор», — сказал Медведчук к в интервью телеканалу «112 Украина».
Напомним, в пятницу лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко на встрече с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном показала проект новой конституции Украины. По словам Тимошенко, Украине необходимо перейти к парламентской форме правления.
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