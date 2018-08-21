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Хомячок разрушил автомобиль хозяйки
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Хомячок вырвался на свободу и разрушил автомобиль хозяйки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Amanda Johnson
В британском городе Сент-Атан, графство Гламорган, беглый сирийский хомячок поселился в автомобиле и причинил хозяйке ущерб на тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей). Об этом сообщает издание Metro.
14 августа 43-летняя Аманда Джонсон (Amanda Johnson) приобрела хомячка. Она планировала подарить его детям, но по дороге домой зверек выбрался из коробки и спрятался внутри автомобиля. Женщина установила в машине восемь ловушек, но так и не сумела его поймать.
В течение следующих шести дней хомяк перегрыз ремни безопасности и провода, а также уничтожил одну из подушек безопасности. По мнению специалистов, к которым обращалась Джонсон, ремень на стороне пассажира не подлежит восстановлению, а сиденья получили значительные повреждения.
Хомяк остается в автомобиле, поэтому сумма ущерба может вырасти. Это печалит Джонсон, которая купила машину всего четыре месяца назад, однако она не теряет надежды извлечь зверька из его убежища.
«Несмотря на повреждения, мне бы очень хотелось найти хомячка живым и здоровым», — говорит она.
Сирийский хомячок — грызун длиной до 13–13,5 сантиметров, который водится на севере Сирии и юге Турции. Считается одним из самых популярных домашних животных.
В 2017 году сообщалось, что девочка из Барнаула обокрала две квартиры при помощи хомяка.
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