Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем

Правительство Сальвадора проинформировало о том, что страна приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, вместо этого правительство страны решило наладить дипломатические связи с китайской стороной.