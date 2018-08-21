Ещё
Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Правительство Сальвадора проинформировало о том, что страна приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, вместо этого правительство страны решило наладить дипломатические связи с китайской стороной.
Ранее сообщалось, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией и уведомила об этом ООН. Власти страны прекратили действие соглашения о дипломатических отношениях между Грузией и Сирией от 18 мая 1993 года. Постпред Грузии при ООН также уведомил генсека организации о данном решении.
Газета.Ru: последние новости
США опасаются вмешательства Китая и КНДР в выборы-2018 Трамп: уступок Турции не будет Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На открытии консульства Украины в Хорватии произошел казус229
На Украине разоблачили ложь властей о туристах в Крыму157
Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери9
Подтвержден главный принцип Эйнштейна18
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера77
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:39
США под ударом: чьих вмешательств боится Вашингтон
В мире Статьи
Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента
Общество Статьи
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:29
«Был инсульт»: Мягков сообщил о состоянии жены
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение