Пентагон обвинил РФ в пропоганде

В Пентагоне заявили, что США не готовятся ударить по Сирии

В Пентагоне опровергают заявления российских коллег о том, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара, но заявляют о "готовности к действиям" в случае соответствующего приказа.

"Российские сообщения о наращивании военной мощи США в восточной части Средиземноморья являются не более чем пропагандой. Это неправда. Однако это не означает, что мы не готовы действовать, если президент (США) отдаст такой приказ. Как вы знаете, мы не говорим о будущих военных действиях или о том, какой может быть или не быть наша реакция в ответ на удар (президента Сирии Башара) Асада с применением химического оружия", — сказал РИА Новости представитель минобороны США.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями из открытых источников о возможном военном наступлении сирийского режима на гражданское население и гражданские объекты в Идлибе, которое приведет к разрушительным гуманитарным последствиям. Мы также подчеркиваем нашу озабоченность по поводу возможности дальнейшего — и незаконного — применения химического оружия", — добавил представитель Пентагона.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Данные российских военных

В понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части Сирии. Кроме того, по данным российской стороны, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля".

По словам Конашенкова, эти приготовления подтверждают "намерения США воспользоваться инсценировкой боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*) в провинции Идлиб с "применением химического оружия" правительственными силами". Инсценировка, по заявлению Конашенкова, готовится "при активном участии британских спецслужб".

Прошлогодний сценарий

Четвертого апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, те отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей, подчеркнув, что весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

* Террористическая организация, запрещенная в России