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На открытии консульства Украины в Хорватии произошел казус
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В Хорватии открылось консульство Украины с ошибкой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Хорватии состоялось торжественное открытие украинского консульства, на табличке которого название страны написали в неправильном склонении. Об этом свидетельствуют фотографии на странице почетного консула Украины в Хорватиии Ивицы Пирич в Facebook.
На табличке у входа в офис дипведомства написано по-украински "Почетное консульство УкраинА в Хорватии". Однако ни Пирич, ни другие официальные лица никак не отреагировали на казус.
На мероприятии помимо почетного консула присутствовали жена украинского президента Марина Порошенко, глава МИД страны Павел Климкин, премьер-министр Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и глава МВД Хорватии Давор Божинович.
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