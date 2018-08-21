На открытии консульства Украины в Хорватии произошел казус

В Хорватии открылось консульство Украины с ошибкой

Хорватии состоялось торжественное открытие украинского консульства, на табличке которого название страны написали в неправильном склонении. Об этом свидетельствуют фотографии на странице почетного консула Украины в Хорватиии Ивицы Пирич в Facebook.

На табличке у входа в офис дипведомства написано по-украински "Почетное консульство УкраинА в Хорватии". Однако ни Пирич, ни другие официальные лица никак не отреагировали на казус.