WP: Трамп «сыт по горло» торговой политикой Китая

По данным издания, об этом Трамп сказал своим советникам в Белом доме.

Как отмечается, президент США считает, что КНР пытается "наказать его политически" перед промежуточными выборами в конгресс США.

При этом Трамп намерен изменить торговую политику Китая.

Ранее сообщалось, что представители Соединенных Штатов и КНР завершили двухдневные торговые переговоры.