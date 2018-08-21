Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп заявил о намерении повторно встретиться с Ким Чен Ыном

По мнению Трампа, в переговорах с КНДР происходит "много хороших вещей".

"Скорее всего, мы [встретимся], однако я не хочу комментировать этот вопрос", — заметил Трамп.

Он добавил, что у него сложились "прекрасные" личные отношения с Ким Чен Ыном.