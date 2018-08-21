Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении еще раз встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик сказал в интервью Reuters.
По мнению Трампа, в переговорах с КНДР происходит "много хороших вещей".
"Скорее всего, мы [встретимся], однако я не хочу комментировать этот вопрос", — заметил Трамп.
Он добавил, что у него сложились "прекрасные" личные отношения с Ким Чен Ыном.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что помимо потенциального вмешательства России в выборы 2018 года США опасаются таких же действий со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.