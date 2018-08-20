Отмена роуминга, подстава для Загитовой и другие события дня

Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке
Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук рассказал «Российской газете», что из-за обсуждения санкций против России осень для рубля будет «жаркой», а ставки по кредитам в России вырастут.
За просмотр порно начнут платить
Дочернее предприятие компании PornHub порносайт Tube8 анонсировал запуск оплаты за просмотр видеороликов.
Меркель поставила Порошенко на место
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировала понимание того, что возвращение Донбасса в состав Украины будет «болезненным», заявил в статье для "Известий" научный директор Германо-российского форума Александр Рар.
Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что победительницу ОИ-2018 Алину Загитову подставили, отправив на чемпионат мира в Милан. Об этом сообщает «Газета.ру».
Названы точные даты отмены роуминга в России
Сотовые операторы «большой четверки» озвучили даты отмены внутрисетевого роуминга на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перебазировались на военный аэродром Шагол в Челябинской области.
В Британии захотели помешать российским футболистам
Издание Daily Record сообщает, что российский клуб «Уфа» может пропустить первую игру квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с шотландской командой «Рейнджерс».
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Россияне раскритиковали дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата Госдумы Ирины Родниной за «нелюбовь» к родине.
Великий спортсмен угодил в психбольницу
«Чемпионат» рассказал, что проблемы немецкого велогонщика Яна Ульриха, попавшего в психбольницу после нападения на проститутку во Франкфурте, начались еще в 2006 году.
США ответили на российскую «Красуху»
Осенью этого года Армия США получит несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), которые, тем не менее, уступают аналогичным российским разработкам, пишет Breaking Defense.