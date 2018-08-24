Условия содержания Бутиной назвали унизительными

Российские дипломаты посетили Марию Бутину в тюрьме

Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину , обвиняемую властями США в работе иностранным агентом. При этом тюремная администрация не пропустила к ней православного священника.

Дипломаты рассказали, что к Бутиной относятся как к опасному преступнику, по максимуму ограничивая ее встречи с посетителями.

Кроме того, россиянку по-прежнему беспокоит воспаленная нога, а в квалифицированной медицинской помощи ей было отказано.

Российское посольство направило в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении Бутиной, а также настаивает на скорейшем освобождении гражданки России

«К грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника. Налицо ограничение свободы вероисповедания», — сообщает посольство РФ в США на странице в Facebook.