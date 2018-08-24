Условия содержания Бутиной назвали унизительными

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Российские дипломаты посетили Марию Бутину в тюрьме 

News.ru
Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину, обвиняемую властями США в работе иностранным агентом. При этом тюремная администрация не пропустила к ней православного священника.
Дипломаты рассказали, что к Бутиной относятся как к опасному преступнику, по максимуму ограничивая ее встречи с посетителями.
Кроме того, россиянку по-прежнему беспокоит воспаленная нога, а в квалифицированной медицинской помощи ей было отказано.
Российское посольство направило в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении Бутиной, а также настаивает на скорейшем освобождении гражданки России.
«К грубым нарушениям ее прав добавился отказ тюремной администрации в допуске к Марии православного священника. Налицо ограничение свободы вероисповедания», — сообщает посольство РФ в США на странице в Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что Москва требует от Вашингтона закрыть уголовное дело, которое завели в отношении россиянки Марии Бутиной. Она обвиняется в работе иностранным агентом с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Если ее вина будет доказана, то ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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