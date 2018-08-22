В Литве нашли способ «сдержать Газпром»

Выкуп Литвой хранилища сжиженного природного газа Independence у норвежской компании поможет сдержать российскую компанию "Газпром" от повышения цен на природный газ. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, пишет Sputnik Литва.

"Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены "Газпрома" могут вырасти до 20 процентов", — сказал он.

По словам премьера, повышение цен на газ может стоить государственному бюджету страны дополнительных 160 миллионов евро в год. Кроме того, покупка терминала СПГ позволит постепенно сокращать расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры.

Ранее комиссия правительства по развитию экономической инфраструктуры Литвы приняла решение после 2024 года выкупить у норвежской компании Hoegh LNG судно — хранилище сжиженного природного газа Independence.

Предполагается, что такие меры позволят установить конкурентоспособные цены на газ в регионе и обеспечить минимальную стоимость содержания СПГ-инфраструктуры.