Меркель рассказала Порошенко о встрече с Путиным

Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным

По данным пресс-службы, Меркель проинформировала Порошенко о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным

"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел "нормандского формата" по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", — говорится в сообщении на сайте президента.

Порошенко в ходе разговора с Меркель призвал активизировать усилия для освобождения осужденных в РФ украинцев, а также пленных в Донбассе.

Также они обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и договорились продолжить контакты на высшем уровне.