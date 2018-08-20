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Меркель рассказала Порошенко о встрече с Путиным
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Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата" по вопросу миротворческой миссии ООН для Донбасса, сообщила пресс-служба украинского президента в понедельник.
По данным пресс-службы, Меркель проинформировала Порошенко о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел "нормандского формата" по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", — говорится в сообщении на сайте президента.
Порошенко в ходе разговора с Меркель призвал активизировать усилия для освобождения осужденных в РФ украинцев, а также пленных в Донбассе.
Также они обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и договорились продолжить контакты на высшем уровне.
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