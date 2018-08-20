ВСУ «захватили» контролировавшийся ими поселок

Замглавы оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что информация о продвижении ВСУ вблизи Горловки является ложной.

Басурин ответил на вопрос о взятии украинскими силовиками поселка Шумы и дачного массива поселка Шахты 6/7.

«Поселок Шумы и так все время был под контролем Украины. Дачные поселки — не могу сказать, может они их тоже до этого контролировали», — сказал он, передает РИА «Новости».

Однако, по его словам, нельзя исключать продвижение украинских силовиков вглубь нейтральной зоны нельзя. «Нельзя категорически утверждать, что этого нет. Я могу категорически заявить другое. Зону ответственности, в которой находимся мы, они не захватывали», — пояснил замкомандующего.

Басурин отметил, что многие населенные пункты, которые ВСУ называют в числе захваченных, были под их контролем уже давно. По его мнению, заявления о продвижении украинских войск в Донбассе делаются для поднятия боевого духа.

Ранее украинские СМИ сообщали, что украинские силовики якобы отбили у ополченцев поселок Шумы и прошли дачный массив поселка Шахты 6/7.